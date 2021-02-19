Giresun'da Kovid-19 ile mücadelede ilave tedbirler alındı

Nüfusa düşen vaka oranı en yüksek seyreden 4. il olan Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilave tedbirler alındı.

Nüfusa düşen vaka oranı en yüksek seyreden 4. il olan Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilave tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararların tekrar gözden geçirildiği aktardı.

Toplantıda, il genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, köy ve mahallelerinde Kovid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak düğün, nişan, kına, mevlit ve taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasının kontrol altına alınmasına karar verildi.

Ev içi bulaşın önüne geçilmesi amacıyla ziyaret ve gün gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesi de kararlaştırılan toplantıda, şu kararlar alındı:

"İlimiz genelinde denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerin artırılmasına, uygunsuzluk durumunda ise gerekli cezai müeyyidenin esneklik gösterilmeden uygulanmasına, daha önce alınan kararlara istinaden cenaze törenlerinin belirlenen kurallara uygun yapılması için azami derecede dikkat edilmesine, belediyeler tarafından yapılan cenaze anonslarının yapılmasına ikinci bir karara kadar ara verilmesine, pandemi konusunda bilinçlendirme anonslarının yapılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, Çiftçi Kayıt Belgesi olan vatandaşların hayvancılıkla uğraşanları hariç olmak üzere 20-21 Şubat ve 27-28 Şubat tarihlerinde söz konusu belgeye istinaden mevsim itibariyle yoğun kar yağışı olduğu için yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından çiftçilik faaliyeti için köy veya yaylalara çıkmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Giresun merkezdeki Gazi Caddesi'nin kuzey ve güney girişine bariyerle kontrol noktası konularak HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, belediyeler tarafından billboardlara ev içi bulaşın engellenmesi için afişler asılması kararı alındığına da dikkat çekildi.

Kolluk kuvvetlerince özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı tedbirler alınacağının altı çizilen açıklamada, "Muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşların muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıkları kontrol edilerek muafiyet durumunu suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, apartman yöneticileri vasıtasıyla apartman, site gibi yerlerin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine de karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin