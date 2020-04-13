Giresun'da koronavirüs tedbirleri Giresun'un Yağlıdere ilçesine Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi tarafından üretimine başlanan maskelerin vatandaşlara dağıtımı planlanıyor.

Giresun'un Yağlıdere ilçesine Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi tarafından üretimine başlanan maskelerin vatandaşlara dağıtımı planlanıyor.

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye başkanlığı ve müdürlüklerince sağlanan işbirliğiyle maske üretimine başladıklarını belirtti.

İlk etapta 10 bin maske dikiminin hedeflendiğini aktaran Bahçekapılı, "Maskeler kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından vatandaşlara en kısa sürede dağıtılacaktır. Usta öğretici ve kursiyerlerimize duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA