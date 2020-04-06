Giresun'da koronavirüs tedbirleri Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun bulunduğu cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun bulunduğu cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı yeni önlemler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, insan yoğunluğunun fazla olduğu Giresun, Halil Rıfat Paşa, Konuk ve Ara Güler caddeleri ile buralara ait tüm sokaklarda maskesiz dolaşmanın yasaklandığı belirtildi.

İlçede bulunan resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar, toplu taşıma araçları, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine de maskesiz girilmesinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, kurulun ayrıca ikiden fazla kişinin bir arada bulunmaması kararını aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA