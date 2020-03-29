Giresun'da koronavirüs tedbirleri Giresun Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Giresun Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta ekipleri kent genelinde koronavirüsün yayılma riskinin yüksek olduğu park, bahçe, spor aletleri ve çocuk oyun parklarını, şeritler çekerek geçici süreyle kullanıma kapattı.

Belediye tarafından yine kent genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür ise yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkına evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Emür, ilçede koronavirüsle mücadele çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Biz sizleri seviyoruz. Sizin için ekibimiz ile işimizin başındayız. Panik yok, tedbir var. Meydanlar, sokaklar sizinle güzel olsa da sevdikleriniz için evde kal Keşap." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA