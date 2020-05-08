Giresun'da korona virüs denetimleri devam ediyor
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Giresun'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Giresun'da korona virüs denetimleri devam ediyor
08.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:27

Korona virüs ile mücadele kapsamında Giresun Valiliğinin sevk ve idaresindeki İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarında ve korona virüs ile mücadelede etkin bir biçimde görev almaya devam ediyorlar.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Giresun Valiliğinin sevk ve idaresindeki İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarında ve korona virüs ile mücadelede etkin bir biçimde görev almaya devam ediyorlar.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde yaptıkları denetimlerde vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Merkez'de 938 ve ilçelerde ise 688 olmak üzere toplam bin 626 personel, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda denetimler yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı bin 663 ekip ve 5 bin 361 personel sorumluluk bölgelerinde alınan kararların uygulanması ve denetlenmesi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, endüstri ve sanayi alanları, uygulama noktaları, pazar yerleri ve Gazi Caddesi ve Alparslan Caddesi giriş ve çıkışlarında toplam 25 bin 600 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri ise Giresun Valiliğinden temin ettikleri 28 bin 477 adet maske, 2 bin 865 adet eldiven dağıtımı gerçekleştirdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında il merkezinde 56 polis ekibi, 16 PTT ile müşterek ekip, 66 çarşı ve mahalle bekçisi ile beraber 3 bin adrese 2 milyon 779 bin 548 lira maddi yardım dağıtımı gerçekleştirildi. Kolluk kuvvetleri tarafından evlerde yapılan sosyal yardım, işsizlik ödemeleri ve emekli ödemeleri kapsamında bin 335 personel tarafından 7 bin 686 vatandaşa 17 milyon 404 bin 246 lira tutarında ödeme ulaştırıldı.

Kural ihlali yaptıkları tespit edilen 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymayanlar, iş yerleri ile ilgili kurallara uymayan iş yerleri, yolcu taşıma tedbir kararına uymayanlar ve seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan kişilere yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucu polis ve jandarma ekipleri tarafından toplam 596 kişiye 541 bin 120 lira idari para cezası uygulandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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