Giresun'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton direğe çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Tirebolu ilçesinden Güce istikametine gitmekte olan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Espiye-Güce kavşağında beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İHA