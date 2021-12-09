Giresun'da köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 kişi yakalandı - Haberler
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Giresun'da köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 kişi yakalandı

Giresun'da köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 kişi yakalandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Çamoluk ilçesinde köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

ÇAMOLUK, GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamoluk ilçesi Gücer köyü sınırlarında Karayollarına ait köprünün 4 ton ağırlığındaki demir bariyerlerinin çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Çamoluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu demir bariyerleri hurdacıya satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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