Giresun'da konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
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Giresun'da konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giresun'un Doğankent ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Dereli ilçesindeki bazı alanların ise riskli alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giresun'da konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
09.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:09

Giresun'un Doğankent ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Dereli ilçesindeki bazı alanların ise riskli alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, sel ve heyelan nedeniyle afete maruz kalan Giresun'un Doğankent ilçesinde ihtiyaç duyulan konut, sosyal donatı, okul ve idari binaların yapımı amacıyla bazı özel mülkiyete konu taşınmazların Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Giresun'un Dereli ilçesindeki Dereli ve Kuşluhan mahalle sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar da riskli alan ilan edildi.

İzmir'in Çiğli, Menemen ve Foça ilçelerindeki bazı doğal sit alanlarının koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Kaynak: AA

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