Giresun'da kentin belirli noktalarına aşı çadırları kuruldu
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Giresun'da kentin belirli noktalarına aşı çadırları kuruldu

Giresun'da kentin belirli noktalarına aşı çadırları kuruldu
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da, Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin belirli noktalarında oluşturulan çadırlarda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Giresun'da, Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin belirli noktalarında oluşturulan çadırlarda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların hızlı şekilde Kovid-19 aşısına ulaşabilmeleri amacıyla Atapark, Cumhuriyet Parkı ve Valilik önünde aşı çadırları kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların buralarda randevusuz şekilde aşılarını yaptırabilecekleri kaydedildi.

Öte yandan Giresun'da 320 binin üzerinde birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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