Giresun'da kayıp yaşlı kadın bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da kayıp yaşlı kadın bulundu

Giresun'da kayıp yaşlı kadın bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Görele ilçesinde 3 gün önce evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 58 yaşındaki Zahide Atmacaoğlu Dalman bugün evinden yaklaşık 10 kilometre mesafedeki bir fındık bahçesindeki kulübede bitkin halde buldu.

Giresun'un Görele ilçesinde 3 gün önce evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 58 yaşındaki Zahide Atmacaoğlu Dalman bugün evinden yaklaşık 10 kilometre mesafedeki bir fındık bahçesindeki kulübede bitkin halde buldu.

İlçenin Kaynar Köyü'ndeki evinden geçtiğimiz Perşembe günü ayrılan ve bir daha kendinden haber alınamayan Zahide Atmacaoğlu Dalman'ın bulunması için jandarma, AKUT ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı. 3 gündür sürdürülen arama çalışmalarının sonucunda Dalman, evinden yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Güneybaşı Köyü sınırları içindeki bir fındık bahçesi içerisindeki kulübede bulundu. Oldukça yorgun ve bitkin halde bulunan yaşlı kadına ilk olarak yakınlardaki bir evde yemek ve su verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Zahide Atmacaoğlu Dalman'ın zihinsel engelli olduğu ve kendisini arayan ekiplerden korktuğu için devamlı yer değiştirerek saklandığı öğrenildi. - GİRESUN

Giresun'da kayıp yaşlı kadın bulundu
Giresun'da kayıp yaşlı kadın bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun'da kayıp yaşlı kadın bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:41:04. #1.16#

title