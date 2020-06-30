Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu
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Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı.

Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu
30.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:46

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı.

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi.

Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un cesedi, İcilli köyünün aşağısındaki dere yatağında bulundu.

İkra Nur'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Giresun A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük kızın cesedi, buradaki incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kuruma gönderildi.

Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

"Olayın tüm yönleriyle soruşturması savcılığımızca devam edecek"

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, İkra Nur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu söyledi.

Savcılık marifetiyle soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğüne dikkati çeken Tuna, "O bölgede çok yönlü arama faaliyetleri 2 gündür devam ediyordu. Olayın tüm yönleriyle soruşturması savcılığımızca devam edecek." dedi.

Tuna, gazetecilerin İkra Nur'un ölümüne ilişkin bulgularla ilgili sorusuna, "Şu saatte söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametine sakınca getirebilir. Bu konularla ilgili şu an yorum yapmamız doğru değil." yanıtını verdi.

Cesedin bulunduğu noktayla ilgili soru üzerine Tuna, İkra Nur'un cesedinin dere yatağında bulunduğunu anımsattı. Tuna, "Suyun içinde. Orada su derinliği çok fazla değil. Yüzeyle taban birbirine çok yakın." ifadesini kullandı.

Tuna, İkra Nur'u arama çalışmalarında canla başla çalışan herkese teşekkür etti.

Giresun Valiliğinin açıklaması

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran saat 21.00 sıralarında 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin kayıp olduğunun ailesi tarafından Giresun Jandarma Komutanlığı 156 Jandarma İmdat Hattı'na bildirildiği belirtildi.

Aynı gün saat 21.20 sıralarında olay yerine ulaşan 2 Jandarma Asayiş Timi ve köylülerin yardımıyla evin yakın çevresinden itibaren arama çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamada, "Saat 23.00 sıralarında çocuğun gitmiş olduğu ve gidebileceği bölgelerde iz takip köpek unsuru, 6 Asayiş Timi, AFAD ekibi ve AKUT ekipleri olmak üzere toplam 40 personel ile birlikte arama çalışmalarına gün aydınlanıncaya kadar devam edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 28 Haziran'da daha geniş alanda arama yapmak amacıyla takviye olarak 6 JÖH Timi, 6 Asayiş Timi, Giresun, Samsun ve Trabzon AFAD, Giresun ve Trabzon AKUT, UMKE ekipleri ile iz takip köpek timleri, kadavra köpek unsuru ve droneler olmak üzere 150 personel ve Tirsi'nin yakın akrabaları ile vatandaşların da destek vermesiyle çocuğun görüldüğü son nokta esas alınarak arama ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam edildiği ancak herhangi bir sonuç elde edilemediği aktarıldı.

Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren arama faaliyetine aynı ekiplerin yanı sıra 112 Acil, Ordu ve Bulancak İtfaiyesinin de eklenmesi ile 170 personel ve Tirsi'nin yakın akrabaları ile vatandaşların da destek vermesiyle devam edildiği ancak herhangi bir sonuç elde edilemediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Haziran gününe kadar kayıp çocuğun bulunabileceği değerlendirilen 374 hektarlık alanda yapılan arama faaliyetlerinin sonuç vermemesi üzerine soruşturmayı yürüten Bulancak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kayıp çocuk İkra Nur Tirsi'nin yakın aile bireylerinin ifadesine başvurulmuş, alınan ifadeler sonucu çocuğun bulunabileceği değerlendirilen bazı adreslerde arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama faaliyetlerinde kayıp çocuk ile ilgili herhangi bir belge ve bilgi bulunamamıştır."

Açıklamada, bugün yine aynı ekiplerin katılımıyla arama ve kontrol faaliyetlerine devam edildiğine işaret edilerek, "İkra Nur Tirsi'nin cansız bedeni 30 Haziran günü saat 14.00 sıralarında, kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıkla İncirli mevkisinde dere içerisinde arama ekiplerince bulunmuş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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