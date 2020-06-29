Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor
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Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor
29.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:34

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından gece de sonuç alınamadı.

Bölgede jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki arama köpeğiyle Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.

Çalışmalarda 150'yi aşkın personel görev alıyor.

Tirsi'nin kaybolduğu düşünülen yere yakın bölgede bulunan fosseptik çukurunda jandarma arama köpeğinin koku alması üzerine kontrol yapıldı.

Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince boşaltılan çukurda İkra Nur'a ait herhangi bir iz bulunamadı.

"İçim acıyor"

İkra Nur'un babası Serdar Tirsi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının kaybolmasıyla ilgili haberi ilçe merkezinden köye döndüğü sırada eşinden aldığını söyledi.

Hemen İkra Nur'un en son görüldüğü yere gittiğini belirten Tirsi, "Mahalleli ile aradık. Olmayınca jandarmaya haber verdik. Ekipler de geldi, ondan sonra süreç başladı." dedi.

Tirsi, içinin acıdığını dile getirerek, "Kaçırılma ihtimali üzerinde duruyorum. Şahsi düşüncem. Bu kadar aramadan sonra bulunamaması... Kaçırılmadan yana yatmaya başladı aklım." ifadelerini kullandı.

Tirsi, şunları kaydetti:

"Çocuğum hayvan bakmaya gitmedi. Benim kardeşim hayvanların yanındaydı. Amcasının yanına, çocuklar oynarlarmış şurada. 'Ben amcamın yanına hayvanlara bakmaya gideceğim.' diye gidiyor. O gün bugündür bir daha görünmüyor. Normalde hayvanlara amcası bakıyor."

Kaynak: AA

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