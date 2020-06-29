Giresun'da kaybolan kızın arama çalışmaları gece boyunca da sürdürülüyor Giresun'da kaybolan kızın arama çalışmaları gece boyunca da sürdürülüyor Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları gece boyunca da sürdürülüyor.

Giresun'da kaybolan kızın arama çalışmaları gece boyunca da sürdürülüyor

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları gece boyunca da sürdürülüyor.

Gün boyunca devam eden arama çalışmaları Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından gece boyunca da termal kameralarla sürdürülüyor.

İlçenin İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı fındık bahçesinde sığır otlatan amcasının yanına diye arkadaşlarının yanından ayrılan ve bir daha kendinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Bölgede cumartesi gününden beri jandarma özel harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki arama köpeğiyle Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.

Gün boyunca 150'yi aşkın personelin görev aldığı arama çalışmalarında bugüne kadar 107 hektar alanda arama ve tarama yapıldığı bilgisi verildi.

Edinilen bilgilere göre, sadece arazide değil köyde 10 civarında ev çevresinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA