Giresun'da kaybolan kişiyi jandarma ekipleri buldu

Giresun'da akli dengesi yerinde olmayan kayıp kişi, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu otların arasında yarı baygın halde bulundu.

Giresun'da akli dengesi yerinde olmayan kayıp kişi, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu otların arasında yarı baygın halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yağlıdere ilçesi Derindere köyünde akli dengesi yerinde olmayan Emine Koca'nın (50) sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine babası Mustafa Koca (70) jandarmadan yardım istedi.

Jandarma asayiş timleri, iz takip köpeği ve vatandaşlar ile beş farklı noktada yapılan aramalar sonucu Emine Koca evine bin 400 metre uzaklıkta, samanlık olarak kullanılan yerde otların içerisinde yarı baygın bulundu.

Jandarma personelinin fındık bahçesi içerisinde köy yoluna kadar 500 metre sırtında taşıdığı Koca, Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin