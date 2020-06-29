Giresun'da kaybolan İkranur'u arama çalışmaları aralıksız sürüyor
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Giresun'da kaybolan İkranur'u arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 kız çocuğunu arama çalışmaları gece boyunca da sürdürülüyor.

Giresun'da kaybolan İkranur'u arama çalışmaları aralıksız sürüyor
29.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:10

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 kız çocuğunu arama çalışmaları gece boyunca da sürdürülüyor.

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı fındık bahçesinde sığır otlatan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarının yanından ayrılan ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede Cumartesi gününden beri Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki arama köpeğiyle küçük kızın bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor. Gün boyunca 150'yi aşkın personelin görev aldığı arama çalışmalarında bugüne kadar 107 hektar alanda tarama yapılırken, köyde 10 civarında ev çevresinde de arama yapıldığı öğrenildi. Gün boyunca devam eden arama çalışmaları Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından gece boyunca da termal kameralarla sürdürülüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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