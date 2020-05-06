Giresun'da karantinaya alınan vatandaşlar memnuniyetlerini mektuplarla anlattı
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Giresun'da karantinaya alınan vatandaşlar memnuniyetlerini mektuplarla anlattı

Giresun'da karantinaya alınan vatandaşlar memnuniyetlerini mektuplarla anlattı
06.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Almanya'dan getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilen ve karantina sürecini tamamlayarak tahliye olan vatandaşlar, duygu yüklü mektuplarla memnuniyetlerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Almanya'dan getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilen ve karantina sürecini tamamlayarak tahliye olan vatandaşlar, duygu yüklü mektuplarla memnuniyetlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Almanya'dan Giresun'a getirilerek yerleştirildikleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gülpembe Hatun Yurdu'ndaki 14 günlük gözetim süresi sona eren Türk vatandaşları memleketlerine uğurlandı.

Vatandaşlar ayrılırken yaşadıkları süreci aktardıkları mektuplarda memnuniyetlerini dile getirdi.

Yurtta karantina altındaki vatandaşlardan Abdi Balık, mektubunda yorucu bir uçak yolculuğunun ardından Gülpembe Hatun Yurdu'nda odalara yerleştirdiklerini anlattı.

Yurt müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kızılay'a teşekkür eden Balık, mektubunda, "Devletimizin bu zor günlerde yurt dışında olan ve zor şartlar altında çalışan vatandaşlarına vermiş olduğu, daha ziyade uzatmış olduğu şefkat eli için ilk başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer tüm devlet teşkilat kurumlarına teşekkür ederim. Devletimiz var olsun, inşallah birlik ve beraberlikle bu zor günleri de atlatırız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere de mektup bırakıldı

İsmini belirtmeyen bir vatandaş ise odalarını kullandığı öğrencilere hitaben şu satırları kaleme aldı:

"Değerli öğrenciler, siz evlerinize gittiniz, bizler sizlerin odalarınızı kullandık. İnşallah kısa zamanda bu durum düzelir de sizler okullarınıza ve odalarınıza kavuşursunuz. Odalarınızı çok beğendik, imkanlarınız da rahat, dolaplarınız, yataklarınız, masalarınız hepsi çok güzel. Allah'tan sizlere daima zihin açıklığı dilerim. İnşallah dirsek çürüttüğünüz bu sıraların da karşılığını alırsınız. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Devletimizden Allah razı olsun, bu imkanları bizlere ve sizlere sunduğu için."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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