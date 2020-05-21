Giresun'da karantinadaki 157 kişi evlerine gönderildi
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Giresun'da karantinadaki 157 kişi evlerine gönderildi

ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da yurda yerleştirilen 157 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

21.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:58

ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'da yurda yerleştirilen 157 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla gerçekleştirilen tahliye kapsamında 16 Mayıs tarihinde New York'tan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 159 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gülpembe Hatun Yurdu'nda karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen ve "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen yazı kapsamında 159 kişiden 157'si tahliye edildi.

Karantina altındakilerden 2'sinin ise test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilirken tahliye edilen vatandaşlar otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Nilgün Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'da iyi ağırlandıklarını belirterek karantina sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Giresun'da karantinadaki 157 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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