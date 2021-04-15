Giresun'da karantinada olması gereken bir kadının otobüste yolculuk ettiği belirlendi
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Giresun'da karantinada olması gereken bir kadının otobüste yolculuk ettiği belirlendi

Giresun'da karantinada olması gereken bir kadının otobüste yolculuk ettiği belirlendi
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da, temaslı karantinasında olması gereken bir kadının şehirlerarası otobüste yolculuk ettiği belirlendi.

Giresun'da, temaslı karantinasında olması gereken bir kadının şehirlerarası otobüste yolculuk ettiği belirlendi.

Erikliman mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsünde HES kontrolü gerçekleştirdi.

Denetim sırasında yolculardan bir kadının temaslı karantinasında olması gerektiğini belirlendi.

Filyasyon ekibi tarafından kadın ulaşılan yakınlarına teslim edilirken, evinde karantinaya alınmasının sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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