Giresun'da kar yüzünden köyde mahsur kalan hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
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Giresun'da kar yüzünden köyde mahsur kalan hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

17.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:02
Giresun'da kar yüzünden köyde mahsur kalan hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Giresun'un Dereli ilçesinde kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırılabildi.

Giresun'un Dereli ilçesinde kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırılabildi.

İlçenin Akkaya köyündeki bir evde oturan ve 8 haftalık hamile olduğu belirtilen G.G. rahatsızlandı.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemeyen G.G.'nin yakınları, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi görevlilerinden yardım istedi.

Harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Böylece köye giden ambulanstaki sağlık görevlileri G.G'ye ilk müdahaleye evinde yaptı.

Hamile kadın daha sonra ambulansla kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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