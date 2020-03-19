Giresun'da kar yağışının etkili olduğu bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı
Giresun'da karın etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
19.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:56
Giresun'da karın etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı alanlarda sırtlarında taşıdıkları çuvallardaki toplam 2 ton yemi ağaç altlarına bıraktı.
Yemleme çalışmalarının kar yağışı etkisini kaybedinceye kadar süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA