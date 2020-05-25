Giresun'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Giresun'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi kurtarıldı

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaş, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Giresun'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi kurtarıldı
25.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:14

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaş, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Çanakçı ilçesi Sisdağı Yaylası Kayasis obasında, kar yağışının ardından yayladan dönemeyen Osman Bilge, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı iş makinesi ve jandarma ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık yarım metre karla kaplı yolu açarak bölgeye ulaşan ekipler, Bilge'yi bulunduğu yayla evinden alarak ilçe merkezine ulaştırdı.

Bilge, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalması üzerine jandarmadan yardım istediğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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