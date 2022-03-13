Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler

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Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Pazartesi, 14 Mart, Giresun, kar, Güncel, Haberler

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