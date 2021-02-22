Kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar mahalleye indi
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Kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar mahalleye indi

22.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:37

Giresun'un Piraziz ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçenin Yenimahalle Karapınar mevkisinde görüldü. Fındık bahçesinden geçen 6 kurt, mahalledeki bir evin kapısına kadar geldi.

Kurtlar evin bahçesinde bir süre durduktan sonra tekrar geldikleri yönde gitti. Bu anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri, kurtların görüldüğü bölgede inceleme yaparak, mahalle sakinlerine dışarıda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ev sahibi Mualla Köse, AA muhabirine, kurtların geldiğinden haberi olmadığını belirterek, "Sabah gelmiş kurt sürüsü, ben herhangi bir ses duymadım. 45 yıldır burada kalıyorum, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Oğlum güvenlik kamerasından videoyu atınca haberim oldu. Kurtların evin penceresine bakmaları da beni şaşırttı. Daha önce de gelmiş olabilirler." dedi.

Köse'nin yurt dışında yaşayan ve uzak bağlantıyla kamera görüntülerini izleyen oğlu Yüksel Köse ise güvenlik kamerasında evi kontrol etmek için baktığında yerde çok sayıda iz fark ettiğini söyledi.

Bunun üzerine kamera kayıtlarını kontrol etmeye başladığını ifade eden Köse, "Kayıtlarda saat 5.30 sıralarında kurt sürüsünü gördüm, çok şaşırdım. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Çevrede başka evler de vardı, dışarıda o saatte kimsenin olmaması şans." diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar mahalleye indi
Kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar mahalleye indi
Kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar mahalleye indi
Kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar mahalleye indi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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