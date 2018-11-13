Giresun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

İl genelinde sahil kesimde yağmur,, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Giresun-Sivas kara yolu üzerinde bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde de kar yağışının başladığı, Karayolları ekiplerinin, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Giresun Valiliği ise yazılı açıklamasında, kentte bugün ve yarın kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Yağış toplamının metrekarede 100 kilograma ulaşacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.