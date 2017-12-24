Giresun'da kar yağışı nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor.





Bölgenin Sivas ile iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle ulaşımının sağlandığı karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi'nde kar etkili oluyor.





Söz konusu güzergahta ulaşım kontrollü sağlanırken, yetkililer kış lastiği kullanılması ve araçlarda zincir bulundurulması konusunda sürücüleri uyarıyor.





Öte yandan kar yağışı sebebiyle kentin orta ve yüksek kesimleri beyaza büründü.



Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aştığı, yaylalarda bir metreye ulaştığı öğrenildi.