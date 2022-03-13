Kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar mahalleye indi

PİRAZİZ, GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde yiyecek bulamadıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kentte bir süredir devam eden karın etkisiyle aç kalan iki kurt, ilçenin Yenimahalle Karapınar mevkisinde görüldü. Fındık bahçesinden geçen 2 kurt, mahalledeki bir evin kapısına kadar geldi.

Kurtların ilçedeki görüntüleri, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede Şubat 2021'de de karın ardından 6 kurt aynı evin bahçesine gelmiş ve güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.