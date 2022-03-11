Giresun'da kar nedeniyle tüm okullar tatil edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da kar yağışı nedeniyle tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü öğleden sonra, il genelindeki tüm okul ve kurumlarımızda eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.