Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan hastalar kurtarıldı

09.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:48

Giresun'da kar yağışı nedeniyle yolları kapanan evlerdeki 5 hasta, hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği Keşap ve Dereli ilçelerinde, biri hamile iki hastaya ulaşmakta zorluk yaşayan 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu hastaların evlerine ulaşımın sağlandığı yollar açıldı. Ambulanslarla evlerinden alınan hastalar, getirildikleri en yakın sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı.

Kent merkezinin yüksek kesimlerinde ise kar nedeniyle yolları kapanan 3 hasta, belediye evde bakım ve sağlık bakım hizmetleri biriminden yardım talep etti.

İş makineleriyle yolları açılarak ulaşılan hastalar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA