Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan hastalar kurtarıldı
Haberler » Güncel » Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan hastalar kurtarıldı - Haber

Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan hastalar kurtarıldı

Giresun'da kar yağışı nedeniyle yolları kapanan evlerdeki 5 hasta, hastaneye ulaştırıldı.

09.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:48
Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan hastalar kurtarıldı

'da kar yağışı nedeniyle yolları kapanan evlerdeki 5 hasta, hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği ve ilçelerinde, biri hamile iki hastaya ulaşmakta zorluk yaşayan 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu hastaların evlerine ulaşımın sağlandığı yollar açıldı. Ambulanslarla evlerinden alınan hastalar, getirildikleri en yakın sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı.

Kent merkezinin yüksek kesimlerinde ise kar nedeniyle yolları kapanan 3 hasta, belediye evde bakım ve sağlık bakım hizmetleri biriminden yardım talep etti.

İş makineleriyle yolları açılarak ulaşılan hastalar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler