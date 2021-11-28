Giresun'da kamyonetin dere yatağına yuvarlanması sonucu bir kişi öldü
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin dere yatağına yuvarlandığı kazada Çal köyü Muhtarı Şükrü Aslan hayatını kaybetti.
Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin dere yatağına yuvarlandığı kazada Çal köyü Muhtarı Şükrü Aslan hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aslan'ın kullandığı 28 AAV 147 plakalı kamyonet, köprü korkuluğuna çarparak dere yatağına yuvarlandı.
Kazada yaralanan Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
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