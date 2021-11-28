Giresun'da kamyonetin dere yatağına yuvarlanması sonucu bir kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da kamyonetin dere yatağına yuvarlanması sonucu bir kişi öldü

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da kamyonetin dere yatağına yuvarlanması sonucu bir kişi öldü

Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin dere yatağına yuvarlandığı kazada Çal köyü Muhtarı Şükrü Aslan hayatını kaybetti.

Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin dere yatağına yuvarlandığı kazada Çal köyü Muhtarı Şükrü Aslan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aslan'ın kullandığı 28 AAV 147 plakalı kamyonet, köprü korkuluğuna çarparak dere yatağına yuvarlandı.

Kazada yaralanan Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title