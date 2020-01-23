Giresun'da kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Giresun'un Bulancak ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
23.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:28
Giresun'un Bulancak ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Bayındır köyünde, Hasan Deniz (56) yönetimindeki 34 EP 7290 plakalı kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü Hasan Deniz ile eşi Sevim Deniz (52) yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA