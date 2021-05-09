Giresun'da kamyonet yol kenarındaki beton kulübeye çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da kamyonet yol kenarındaki beton kulübeye çarptı: 2 yaralı

Giresun'da kamyonet yol kenarındaki beton kulübeye çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamil Efe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Doğankent-Kürtün kara yolu Güvenlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton kulübeye çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Efe ile Ozan Efe, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Küçükçekmece'de kamyonetin çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
Küçükçekmece'de kamyonetin çocuğa çarptığı feci kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Serdar Ortaç Barış Murat Yağcı
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun'da kamyonet yol kenarındaki beton kulübeye çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 10:59:25. #1.14#

title