Giresun'da kamyonet yol kenarındaki beton kulübeye çarptı: 2 yaralı
Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kamil Efe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Doğankent-Kürtün kara yolu Güvenlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton kulübeye çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Efe ile Ozan Efe, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak