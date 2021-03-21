Giresun'da kamyonet mısır tarlasına düştü: 5 yaralı
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Giresun'da kamyonet mısır tarlasına düştü: 5 yaralı

21.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:01
Giresun'da kamyonet mısır tarlasına düştü: 5 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Espiye-Soğukpınar kara yolu Bahçecik köyü yol ayrımında, Mustafa Elmas idaresindeki 28 AAT 180 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak mısır tarlasına düştü.

Kazada yaralanan sürücü, araçta bulunan Melek, Pamuk ve Zikrullah Elmas ile Sevinç Kır, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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