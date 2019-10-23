Giresun'da kamyonet markete girdi

23.10.2019 14:36

Giresun'da, kontrolden çıkan kamyonetin markete girdiği kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde, M.H. idaresindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet, yokuş indiği sırada kontrolden çıktı.

Hızlı şekilde ana yolda refüjü aşan kamyonet, karşı şeritteki markete girdi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza ile iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA