Giresun'da kamyonet kaldırımda fındık kurutanlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Giresun'da kamyonet kaldırımda fındık kurutanlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da kamyonet kaldırımda fındık kurutanlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel

Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin kaldırımda fındık kurutanlara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi'nde Uğur Gündüz yönetimindeki 53 ABK 128 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırımda fındık kurutan Mehmet Cin (60), Metin Arslantürk (50) ve Hümeyra Sevindi'ye (4) çarptı.

Kazada Cin olay yerinde hayatını kaybederken, yaralan Arslantürk ve Sevindi, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

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Giresun'da kamyonet kaldırımda fındık kurutanlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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