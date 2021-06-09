Giresun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Giresun'da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giresun'da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Erikliman Mahallesi'nde Metehan Baydere idaresindeki 28 NJ 448 plaka kamyonet ile Buğra Çuhadaroğlu yönetimindeki 55 E 0065 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilin sürücüsü Çuhadaroğlu ile diğer yaralılar Sezgin Dönmez, Hülya Doğan ve Yeşim Dönmez Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak