Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

07.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:52
Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Giresun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Giresun'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaldağ köyünden il merkezi yönüne seyir halinde olan Yakup Gölgeç yönetimindeki 17 TR 516 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Hüri Tanrıverdi idaresindeki 28 AAN 485 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

İlgili Haberler

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Burcu Esmersoy
Spor Sörloth Okan Buruk Sinan Gümüş Yılmaz Vural İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:53:23. #1.15#
title