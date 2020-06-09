Giresun'da kamyonet devrildi: 5 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
09.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:51
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçeli köyünde Metin Arslan yönetimindeki 28 NJ 524 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaya parçasına çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Arslan ile araçta bulunan Zeynep, Mesut, Cafer ve Kıymet Arslan yaralandı.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA