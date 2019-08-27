Giresun'da kamyonet devrildi: 4 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bulancak-Kovanlık kara yolu Bahçeli köyü yakınlarında, Erdinç Öztürk idaresindeki 34 TB 4186 plakalı kamyonet, yol kenarındaki kayalık alana çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Öztürk ile araçta bulunan Ercan Balkış, Fatih Karadeniz ve Tayyar Oruç yaralandı.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.