Giresun'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
07.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:46
Giresun'un Dereli ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Güven Özdemir yönetimindeki 09 UG 363 plakalı kamyonet, Yeşiltepe yol ayrımında kontrolden çıkarak çalılık ve ağaçlık alana devrildi.
Sürücü Güven Özdemir ile kamyonetteki Belinay Özdemir yaralandı, Fahri Özdemir ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dereli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA