Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Turgay Gedik (36) yönetimindeki 61 TR 064 plakalı kamyonet, Elmalı köyü Bulancak-Kovanlık yolunda, kontrolden çıkarak Kovanlık Deresi'ne yuvarlandı.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Erdoğan (34), Güzide (64) ve Galip Gedik (59) ile Hülya Özkan (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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