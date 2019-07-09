Giresun'da kamyonet dereye yuvarlandı: 5 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Turgay Gedik (36) yönetimindeki 61 TR 064 plakalı kamyonet, Elmalı köyü Bulancak-Kovanlık yolunda, kontrolden çıkarak Kovanlık Deresi'ne yuvarlandı.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Erdoğan (34), Güzide (64) ve Galip Gedik (59) ile Hülya Özkan (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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