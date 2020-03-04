Giresun'da kamu personeline emniyet kemeri takma zorunluluğu

04.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:30

Giresun'da, Valilik genelgesiyle kamu personeline emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları imzayla kamu kurum ve kuruluşları ile kaymakamlıklara gönderilen genelgede, kamu personeline emniyet kemeri takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti başlıklı 150. maddesinde, 'Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları mecburidir' denilmektedir.

İlimizde resmi araçların kullanılmasında, zırhlı araçlar başta olmak üzere kamuya ait tüm resmi ve sivil görev ve servis araçlarında, sürücüler ile beraberindeki yolculara bu genelge ile emniyet kemeri takma zorunluluğu getirilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarca genelgeye riayet edilmesi gerektiği vurgulanarak, uymayanlar hakkında gerekli disiplin işlemi yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA