Giresun'da kamu arazisinde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
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Giresun'da kamu arazisinde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Giresun'da kamu arazisinde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Bulancak ilçesinde kamuya ait arazide kenevir bitkisi yetiştirdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kamuya ait arazide kenevir bitkisi yetiştirdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Tepecik köyünde jandarma ekipleri, kamuya ait arazide H.T, F.T. ve Ç.T'nin sera kurarak yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiklerini belirledi.

Arazi ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 79 gram skunk maddesi, 9 kök skunk bitkisi, sera çadırı, havalandırma ve ısıtma sistemi ile bitki bakım malzemeleri ele geçirildi.

H.T. ve F.T'yi gözaltına alan ekipler, Ç.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Giresun'da kamu arazisinde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı
Giresun'da kamu arazisinde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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