Giresun'da kağıt toplama aracı alev alev yandı
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Giresun'da kağıt toplama aracı alev alev yandı

Giresun'da kağıt toplama aracı alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'da geri dönüşüm aracında yangın çıktı.

Giresun'da geri dönüşüm aracında yangın çıktı. Yangın çevredekiler tarafından kontrol altına alınırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Giresun Organize Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın arkasında bulunan içi karton dolu kamyonet henüz belirlenmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine aracı kenara çeken şoför önce araçtan indi, ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelinceye kadar yangına çevredeki vatandaşlar ve sanayi sitesindeki esnaf müdahale etti. Öte yandan aracın alevler içinde kalması vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye kaydedildi.

Cep telefonuna kamerasına yansıyan görüntülerde aracın alevler içinde kaldığı ve yangının çevredeki vatandaşların ve esnafın müdahalesiyle söndürüldüğü görülüyor. - GİRESUN

Giresun'da kağıt toplama aracı alev alev yandı
Giresun'da kağıt toplama aracı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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