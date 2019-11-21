Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı
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Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde kaçak silah imalatı yapan baba ile oğlu gözaltına alındı.

21.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:40
Giresun'da kaçak silah imal eden baba ve oğlu yakalandı

'un ilçesinde kaçak silah imalatı yapan baba ile oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, S.B. ile oğlu M.B.'nin, ilçedeki evlerinin altına kurdukları atölyede kaçak olarak silah imalatı yaptıklarını belirledi.

Ev ve atölyede arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, çeşitli çaplarda fişek ile silah yapımında kullanılan çok sayıda küçük el aleti ele geçirdi.

S.B. ve M.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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