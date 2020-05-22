Giresun'da kaçak silah atölyesine yapılan operasyonda bir kişi yakalandı Giresun'un Espiye ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı. Kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cibril Mahallesi'ndeki M.Y'nin evinin altında bulunan atölyeye operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 silah imalathanesi ortaya çıkarılırken, 9 milimetre çapında el yapımı 3 tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 9 milimetre 81 tabanca fişeği, 7,65 milimetre tabanca fişeği, yapım aşamasında 17 tabanca namlusu, kutu içinde numara damgası amacıyla kullanılan 9 metal parça, kutu içinde ibare yazmak amacıyla kullanılan 27 metal parça, 6 tabanca şarjörü ile imalatta kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Şüpheli M.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Kaynak: AA