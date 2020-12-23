Giresun'da kaçak silah atölyesine baskın
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Giresun'da kaçak silah atölyesine baskın

23.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:24
Giresun'da kaçak silah atölyesine baskın

Giresun'un Espiye ilçesinde kaçak silah imalatı yapılan atölyede ruhsatsız tüfek ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde kaçak silah imalatı yapılan atölyede ruhsatsız tüfek ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çam Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö'nün, evinin alt katındaki atölyesinde tabanca imal ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evi ve eklentisindeki aramada, silah yapım atölyesine çevrilen alanda torna makinesi, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı av tüfeği, şarjör, 8 tabanca kabzası, 3 sac tabanca kalıbı, 26 tabanca icra yayı, namlu yapımında kullanılacak 9 demir parçası, 2 şarjör kalıbı ile silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö, hakkındaki adli işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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