Giresun'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
04.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:57
Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yolağzı köyünde kaçak kazı yapan R.E, F.G, R.K, F.K, M.İ, ve F.İ'yi suçüstü yakaladı.
Ekiplerce kazıda kullanılan iş aletleri de ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak