Giresun'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yolağzı köyünde kaçak kazı yapan R.E, F.G, R.K, F.K, M.İ, ve F.İ'yi suçüstü yakaladı.

Ekiplerce kazıda kullanılan iş aletleri de ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak