Giresun'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

GİRESUN (İHA) - Giresun'da kaçakçılık faaliyetlerini önleme amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 8 litre el yapımı içki ve 42 litre etil alkol ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığı önleme amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şahıs yakalandı.

Çalışmalar sonucunda 8 litre el yapımı açık içki, 45 litre etil alkol, 764 adet içki yapımında kullanılan aroma, aroma kiti ve alkol yapımında kullanılan malzeme ve 840 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Geçtiğimizi hafta ise Giresun'da Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 48,5 litre el yapımı açık içki, 27 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan malzeme ve 11 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ile 37 kilogram açık tütün ele geçirilmişti. - GİRESUN

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