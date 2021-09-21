Giresun'da kaçak bıldırcın avlayan 5 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
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Giresun'da kaçak bıldırcın avlayan 5 kişiye para cezası uygulandı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da kaçak bıldırcın avlayan 5 kişiye para cezası uygulandı

Giresun'un Tirebolu ve Görele ilçelerinde kaçak ve yasak ses cihazlarıyla bıldırcın avlayan 5 kişiye 15 bin lira para cezası uygulandı.

Giresun'un Tirebolu ve Görele ilçelerinde kaçak ve yasak ses cihazlarıyla bıldırcın avlayan 5 kişiye 15 bin lira para cezası uygulandı.

Giresun Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bıldırcınların göç sırasında yağışlı havalarda uçmakta zorlanmaları nedeniyle bıldırcın kılavuzu sesi çıkaran cihazlarla bu kuşları avlayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, Tirebolu ve Görele ilçelerinde yapılan denetimlerde, 5 kişinin kaçak ve yasak ses cihazlarıyla kuş sürülerini belli bölgeye toplayarak avlandıklarını belirledi.

Şahıslara, Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten toplam 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yetkililer, vatandaşları yasal zamanlarda yasa ile ön görülmüş yöntemler ve limitlerde avlanmaları konusunda uyararak, aksi halde kendilerine yüksek miktarlarda idari para cezası uygulanacağı bildirdi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'da kaçak bıldırcın avlayan 5 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
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