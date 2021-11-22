Giresun'da jeneratör çalan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da jeneratör çalan şüpheli tutuklandı

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da jeneratör çalan şüpheli tutuklandı

Giresun'un Keşap ilçesinde jeneratör çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.

KEŞAP, GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde jeneratör çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bayrambey köyünde yaşayan H.A, jeneratörün çalınması üzerine jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun OYİ Timi ve Giresun JASAT dedektiflerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli Z.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

 MÜSLÜME'NİN AİLE BİREYLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

MÜSLÜME'NİN AİLE BİREYLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

 Müslüme ülkeyi yasa boğdu

Müslüme ülkeyi yasa boğdu

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title