Giresun'da jeneratör çalan şüpheli tutuklandı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'un Keşap ilçesinde jeneratör çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.
KEŞAP, GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde jeneratör çaldığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bayrambey köyünde yaşayan H.A, jeneratörün çalınması üzerine jandarmaya başvurdu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun OYİ Timi ve Giresun JASAT dedektiflerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli Z.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet